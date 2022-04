Rebellion heeft een nieuwe trailer van Sniper Elite 5 uitgebracht en ditmaal ligt de focus op de wapens die je in de game treft en de customization opties die je erbij krijgt. Om de wapens zo realistisch mogelijk in de game te kunnen verwerken, heeft de ontwikkelaar een samenwerking gezocht met Bruce Crompton, een specialist in militaire historie.

Authenticiteit speelt een belangrijke rol en dat probeert de ontwikkelaar zo goed mogelijk na te streven. Om dit te laten zien, is er een vrij lange video uitgebracht, die zeker even de moeite waard is om te checken. Werkt de video niet? Klik dan door om die op YouTube te kijken.

Sniper Elite 5 verschijnt op 26 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.