EA neemt volgend jaar een (hopelijk goed) voorbeeld aan Capcoms Resident Evil remakes met de Dead Space remake. Ontwikkelaar EA Motive heeft alvast laten zien dat het de feedback van fans serieus neemt. De reactie op het audio design van iconische wapens als de plasma cutter en pulse rifle was immers niet meteen enthousiast. Het resultaat: de studio heeft het geluid van beide wapens aangepast, zodat ze net dat tikje beter uit de speakers knallen.

De remake van Dead Space zal in de loop van 2023 in de winkelrekken belanden. Wij kunnen alvast niet wachten om ermee aan de slag te gaan.

“When we showed you the Plasma Cutter and Pulse Rifle not everyone was sold on it, and there were a handful of criticisms that felt they could still be better. We believe that the feedback given was definitely valid and reading the comments on what was highlighted, we made a few modifications that we think improves it.”

“You’ll notice the Plasma Cutter frequency range has been rebalanced to focus more on the kick, as well as the lower end. Overall, this better aligns to that “feel” that so many of you mentioned with the original.”