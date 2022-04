Special | Ons verlanglijstje voor Square Enix – Het moge duidelijk zijn: nostalgie is een krachtig wapen. Een wapen dat gameontwikkelaars de laatste jaren maar al te graag inzetten, wat bij de ene op een warm applaus wordt onthaald en bij de andere een gefrustreerde zucht oproept. Square Enix lijkt de laatste jaren dan ook erg hard in te zetten op die nostalgie: veel van hun recente games zijn dan ook heruitgaven van hun eerdere werk: talloze remasters van Final Fantasy games, de Final Fantasy VII Remake, Trials of Mana, het recente Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition en ga zo maar verder. De ‘SquaRenaissance’ is in volle gang en ongetwijfeld staan er nog heel wat klassiekers op de planning die we in de komende jaren op één of andere manier opnieuw zullen zien. Wij dachten alvast even na welke games uit de stallen van Square (Enix) we graag een terugkeer zien maken.

Final Fantasy Tactics

Tactische RPG’s zijn weer helemaal hip: Triangle Strategy wist aangenaam te verrassen, The DioField Chronicle werd aangekondigd en Tactics Ogre lijkt een comeback te maken. Fans blijven echter wachten op de terugkeer van één van dé klappers in het genre: Final Fantasy Tactics. Square Enix brengt aan de lopende band Final Fantasy games op de markt, maar één van de populairste spin-off games in de franchise blijft stof happen? Begrijpen wie begrijpen kan… Deze klassieker bracht ons een intrigerend verhaal vol politieke intrige in het koninkrijk Ivalice. Het uitdagende grid-based combat systeem én een uitgebreide cast aan personages met unieke vaardigheden maakten Final Fantasy Tactics erg geliefd. De game kreeg twee sequels en een geüpdatete versie voor de PSP in de vorm van Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, maar sinds 2007 is het akelig stil geworden. Square Enix, tease ons alstublieft niet langer en geef ons meer!

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Mario is waarschijnlijk niet de eerste franchise waar je aan denkt bij het horen van Square Enix, maar in 1996 sloegen Nintendo en Square de handen in elkaar om dé grootste Nintendo mascotte uit zijn platformwereld te halen en te droppen in een nieuw genre: Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars voor de SNES was geboren. Deze RPG bracht een perfecte mix tussen Final Fantasy-achtige combat en 3D-platformer gameplay, waardoor het erg goed ontvangen werd. Een rechtstreekse sequel is er nooit gekomen, maar de game lag wel aan de basis van de ‘Mario & Luigi’- en ‘Paper Mario’ franchises. Spirituele opvolgers zo u wilt, maar dan zonder de hulp van Square. Paper Mario kreeg in 2020 nog ‘The Origami King’, wat slechts lauw werd ontvangen door het publiek. Weet je wat een goed idee zou zijn om de Mario RPG’s uit die dip te halen? Maak gewoon even een moderne versie van dé game die alles startte! Velen zullen u dankbaar zijn.

Drakengard

De Drakengard franchise doet misschien bij velen geen belletje rinkelen, maar diens spin-off – NieR – is waarschijnlijk meer bekend bij het publiek. Alhoewel NieR de laatste jaren veel liefde kreeg, is jammer genoeg nog niet hetzelfde gebeurd voor de drie Drakengard games. Hoog tijd om daar verandering in te brengen dus! De Drakengard games zijn hack-and-slash RPG’s in de middeleeuwse fantasywereld van Midgard. De combat neemt soms ook andere hoogtes aan door heuse luchtgevechten met draken. Alhoewel de verhaallijnen en de soundtrack dé hoogtepunten zijn, werd echter vaak kritiek geuit op de gameplay. Om deze games opnieuw uit te geven, zal dus wat opschoonwerk moeten gebeuren in dat departement. Als we kijken naar het succes van NieR Replicant ver.1.22474487139… , de remake/remaster hybride van NieR, dan zien we een perfecte mogelijkheid om datzelfde principe toe te passen op de Drakengard franchise.

Chrono Trigger

Na de heropleving van Chrono Cross is het waarschijnlijk logisch dat velen onder ons ook diens voorganger eens willen uitproberen. Het is ongetwijfeld één van dé grootste klassiekers en tegelijk één van de meest invloedrijke titels in het JRPG-genre, gemaakt door talent dat eerder al werkte aan Final Fantasy en Dragon Quest. Je volgt de avonturen van een Crono, Lucca en Marle. Nadat een experiment met de ‘Telepod’, een teleportatiemachine, niet uitdraait zoals gehoopt, beginnen de drie aan een avontuur door de tijd heen en uiteraard moet de wereld terwijl ook even gered worden van een monsterlijke parasiet. ‘Just another day at the office’. Als je van deze klassieker wilt genieten, dan kan je dat nu al doen dankzij ports (mobiel, DS en pc), maar eigenlijk verdient Chrono Trigger meer dan dat. Als er één game is die ook een remake à la Final Fantasy VII Remake verdient, dan is het toch wel deze. Iets om over na te denken als de Chrono Cross remaster het goed doet?

Parasite Eve

Een wat ongewone titel voor Square. De fantasierijke RPG’s die Square normaal gezien op de markt bracht, werden in 1998 plots omgeruild voor bloedstollende horror dankzij de komst van Parasite Eve. Recente geschiedenis heeft aangetoond dat remakes van horrorklassiekers best wel populair zijn – zei iemand daar Resident Evil? – dus een comeback van Parasite Eve zou een logische zet zijn. In deze old-school horrorgame speel je als Aya Brea, een agente in New York, die het opneemt tegen Eve, een mysterieuze vrouw die de mensheid wilt beëindigen. Dit is overigens de eerste game van Square die een M-rating kreeg, dus de talloze monsterlijke creaties en bloederige taferelen moet je er even bijnemen. Parasite Eve is echter nog steeds een Square game en dat zie je in de combat, die een unieke mix tussen turn-based en real-time is, waardoor het nog steeds aanvoelt als een RPG. We kregen al twee sequels, in 1999 en in 2010, maar daar is het vooralsnog bij gebleven. Een terugkeer in de vorm van een remake, remaster of reboot zou met open armen ontvangen worden!

Crisis Core: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII moet zowaar hét paradepaardje van Square Enix zijn. Hun klassieker uit 1997 bracht talloze spin-offs voort in verschillende vormen en het verhaal van Cloud en co. kreeg zelfs een heuse remake in 2020. Crisis Core: Final Fantasy VII is een prequel die in 2007 (2008 in het Westen) exclusief uitkwam voor de PSP. Je volgt SOLDIER-lid Zack die naar Wutai wordt gestuurd en op zoek moet naar de vermiste Genesis Rhapsodos. Het verhaal sluit naadloos aan op de gebeurtenissen van Final Fantasy VII en is voor fans van die game eigenlijk verplichte kost. Tot op heden brak Zack nog niet uit de PSP-exclusiviteit, alhoewel de gebeurtenissen van Crisis Core wel zullen opgenomen worden in de toekomstige mobiele game Final Fantasy VII: Ever Crisis. Ook het einde van Final Fantasy VII Remake lijkt te hinten naar de terugkeer van elementen uit Crisis Core, maar toch zou het leuk zijn als de originele game ook eindelijk eens verkrijgbaar zou zijn op moderne consoles.

Dit zijn uiteraard slechts enkele games die op ons verlanglijstje staan, maar Square heeft nog heel wat parels in hun kluis zitten, die ook een terugkeer verdienen. Laat gerust weten welke game(s) jij graag terug ziet komen in de comments.