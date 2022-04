In 2017 kwam Guerrilla Games met Horizon: Zero Dawn op de proppen en inmiddels, enkele jaren later, heeft de Nederlandse studio met Horizon één van de belangrijkste PlayStation-franchises in handen. Eerder dit jaar kwam het vervolg, Horizon: Forbidden West, uit en tevens werkt Guerrilla samen met Firesprite aan Horizon: Call of the Mountain voor PlayStation VR2.

Kortom: Horizon is één van de vlaggenschepen van Sony. Wat betekent dit voor de toekomst? Wel, het lijkt erop dat Guerrilla Games nog lang niet klaar is met de franchise. In gesprek met VG247 geeft creative director Mathijs de Jonge namelijk aan dat de studio al plannen heeft voor een derde deel van Horizon en dat hier met het verhaal van Horizon: Forbidden West al naartoe wordt gewerkt.

“Horizon is really about mystery; each of our stories has been about uncovering mysteries in both the old world and the present day, when the game takes place. Indeed, there is plenty of backstory that we can tap into to develop new storylines and create new mysteries from what we’ve already established. And, indeed, this game ends with another big cliffhanger, where we’re setting up some things for the next game once again.”

De uitspraken van De Jonge lijken toch behoorlijk voor zich te spreken. Het zal ongetwijfeld nog wel even duren totdat een vervolg op Horizon: Forbidden West er daadwerkelijk aankomt, maar dat Guerrilla Games al plannen heeft voor een derde deel, dat staat wel vast.