Net zoals dat we in Nederland klagen over de wisselvalligheid van het weer, kunnen we inmiddels hetzelfde zeggen over de vele uitspraken van CD Projekt RED. Zo werd er aan een multiplayermodus voor Cyberpunk 2077 gewerkt, die pas na de release van de game moest uitkomen. Dat ging echter niet door, omdat er later werd beslist om de multiplayer als standalone game uit te brengen.

Vervolgens werd ook die beslissing heroverwogen en uitgesteld. Uiteindelijk is alles geannuleerd en is er gekozen om geleidelijk multiplayer features aan zowel The Witcher als Cyberpunk 2077 toe te voegen. De RED Engine moest hiervoor worden aangepast, maar ook dat gaat nu niet meer door. CD Projekt RED laat weten door de overstap naar Unreal Engine 5 daar niet langer meer aan te werken.

De Unreal Engine 5 beschikt namelijk al over multiplayer capaciteiten, dus het is overbodig daar zelf tijd in te steken. In een recent overleg liet topman Piotr Nielubowicz weten dat deze overstap het bedrijf 4,9 miljoen dollar heeft gekost, aangezien het eerdere werk voor niets is geweest. Het is op dit moment onduidelijk of Cyberpunk 2077 in de toekomst überhaupt nog multiplayer krijgt.