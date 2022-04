Rainbow Six Siege heeft in de afgelopen drie jaar vooral map reworks doorgevoerd per seizoen, waardoor er geen nieuwe maps zijn toegevoegd aan de game. Dit seizoen wijkt Ubisoft echter af van het plat gewandelde pad en zo beloofde de ontwikkelaar een nieuwe toevoeging: Emerald Plains.

Deze map is nu aan de game toegevoegd en dat betekent dat er na drie jaar eindelijk weer een nieuwe omgeving beschikbaar is om in te vechten. De map is nu beschikbaar in de game op alle platformen en de omschrijving luidt als volgt:

Spelers ervaren de heuvels van Noord-Ierland in de Emerald Plains country club en private ranch. In de Idyllische omgeving verkennen ze het terrein om de beste aanpak voor hun match uit te zoeken. Dat doen ze onder meer door een rappel door het dakraam te riskeren, gebruik te maken van de drie binnentrappen of dekking te zoeken naast de open haard. De twee verdiepingen binnen Emerald Plains zijn verschillend. De benedenverdieping is modern en staat in contrast met de klassieke stijl van de bovenverdieping van het landhuis, om zo duidelijke herkennings- en oriëntatiepunten te benadrukken. De ruime kamers zijn deeltelijk geïnspireerd door Bartlett en Border en bieden een grote speeltuin in deze middelgrote map.

Aan deze toevoeging zitten geen kosten verbonden en hieronder kan je de trailer bekijken.