Crystal Dynamics werkt sinds de release van Marvel’s Avengers keihard aan het verbeteren van de game. Zo heeft men al behoorlijke stappen gezet om de gameplay loop aantrekkelijker te maken en zijn er verschillende helden toegevoegd, zoals Spider-Man en Hawkeye. Daar komt binnenkort een gloednieuwe held bij, en het is niet de minste.

Vanaf update 2.5 is het namelijk mogelijk om met niemand anders dan Jane Foster – alias Mighty Thor – de Avengers te hulp te schieten. Jane zal een aantal gelijkenissen hebben met de klassieke Thor, maar een aantal elementen zullen geheel uniek zijn voor Mighty Thor, aldus Crystal Dynamics via hun website.

Op dit moment werkt de studio nog aan patch 2.4, die ergens in mei moet verschijnen. Deze update moet een aantal zaken opnieuw uitwerken om zo evenementen nog aantrekkelijker te maken. Zo kun je straks beloningen verdienen voor al je personages terwijl je met je favoriete held speelt. Dan hoef je nadien geen inhaalslag in te zetten als je besluit om van personage te wisselen.

‘There are a number of components going into that rework, including: