De laatste DLC van het eerste seizoen van Guilty Gear -Strive- zit er aan te komen. Op 29 april zal de uitbreiding, genaamd Another Story, verschijnen en deze is niet apart verkrijgbaar. Je zal er namelijk, jammer genoeg, de hele Season Pass voor moeten aanschaffen. In dit verhaal gaat Ramlethal Valentine naar de buitenwijken van Illyria om een noodgeval te onderzoeken. Wat je daar gaat ontdekken, laten we nog even in het midden.

Wel delen we al dat May, Baiken en Faust ook zullen deelnemen aan dit verhaal. Guilty Gear -Strive- Another Story zal bij launch beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc versies van de game. Voorlopig is seizoen twee nog in de maak en dit seizoen zal ook minstens vier nieuwe DLC-personages bevatten. Een releasedatum is echter nog niet vastgesteld.