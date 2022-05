Special | Kingdom Hearts – 20 jaar magie in de maak – 21 jaar geleden zou menig persoon je nog voor gek hebben verklaard als je ook maar fantaseerde over een Disney JRPG. De kleurrijke en liefdevolle personages van Disney zouden nooit passen in de veelal mysterieuze en donkere plotlijnen, Disney zou dat überhaupt nooit toelaten. Ze staan immers bekend om de strenge voorwaarden omtrent het portretteren van hun personages. Toch kwam de wereld er in mei 2001 heel anders uit te zien, want toen maakte SquareSoft het onmogelijke mogelijk met de aankondiging van Kingdom Hearts. Een combinatie van Disney en de Final Fantasy-franchise. Het huwelijk is nu 20 jaar sterk en Square Enix heeft begin april zelfs het volgende hoofdstuk in de franchise aangekondigd. Een perfect moment om terug te kijken op wat Kingdom Hearts nu zo speciaal maakt.

Een magische ontmoeting

De conceptie van Kingdom Hearts is misschien net zo bijzonder als het concept van de serie zelf. Shinji Hashimoto zag het succes van Super Mario 64 en wilde de mogelijkheid verkennen om ook een open wereld game te maken, dat deed hij samen met de geestelijke vader van Final Fantasy: Hironobu Sakaguchi. Ze kwamen echter al snel tot de conclusie dat ze nooit zouden kunnen tippen aan de bekendheid van Mario zonder hulp van buitenaf. Alleen Disney zou kunnen wedijveren met Nintendo als het gaat om intellectueel eigendom volgens de twee. Daar had het verhaal normaal gesproken waarschijnlijk geëindigd, maar het lot had iets anders in petto. Square en Disney zaten toentertijd namelijk in hetzelfde kantoorgebouw in Japan, en laat Hashimoto nou toevallig op een dag in de lift staan met een hooggeplaatste werknemer van Disney. Hashimoto gaf letterlijk een ‘elevator pitch’ en na een aantal grotere overleggen begon Square in februari 2000 met de ontwikkeling van Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts

De eerste Kingdom Hearts werd 20 jaar geleden uitgebracht, en had iets voor jong en oud. Kinderen zouden bij het zien van Donald en Goofy al staan te springen om in de diverse Disney-werelden te duiken en doorgewinterde gamers konden een nostalgische vlaag verwachten bij het weerzien van favoriete Final Fantasy personages, zoals Cloud, Squall, Sephiroth en de aandoenlijke Moogles. De fusie van Disney en Final Fantasy is echter zeker niet het enige waaraan Kingdom Hearts zijn charme en uniciteit te danken heeft. Het spel was de eerste open wereld 3D action-RPG van de ontwikkelaar en wist dankzij Sakaguchi weg te blijven van een verhaal dat alleen bestemd was voor jonge kinderen.

Waar het eerste deel van Kingdom Hearts zijn charme ten opzichte van de latere delen haalt moet toch echt wel de (in verhouding) simpliciteit van het spel zijn. Het mist de complexiteit en overlappende plotlines die we hedendaags gewend zijn van de serie. Dat is geen minpunt voor de huidige staat van Kingdom Hearts, want Kingdom Hearts zou geen Kingdom Hearts zijn zonder de plottwists die Nomura uit zijn mouw schudt. Het is echter wel de reden waarom Kingdom Hearts nog altijd zo’n genot is om naar terug te keren. Wat je ziet is wat je krijgt, zo simpel is het. Die charme brengt het spel zelf maar al te goed onder woorden, Kingdom Hearts is namelijk van begin tot eind ‘simple and clean’.

Kingdom Hearts II

“Simple and clean? Weg ermee!”, zal Nomura gedacht hebben toen hij begon met de ontwikkeling van Kingdom Hearts II. Met de introductie van Nobodies, Ansem die eigenlijk geen Ansem is, Riku die op niet-Ansem lijkt en een andere gozer die daadwerkelijk Ansem is, werd het al snel duidelijk dat Kingdom Hearts II iets gecompliceerder zou worden dan het eerste deel. De reden dat Kingdom Hearts tegenwoordig zo populair is komt deels hierdoor, maar dat is niet het enige wat Kingdom Hearts II veranderde. De combat in Kingdom Hearts II was een immens grote stap vooruit in vergelijking met het eerste deel. De introductie van Drive Forms, Reaction Commands, nieuwe vaardigheden en het baas design maken Kingdom Hearts II nog steeds één van de meest bevredigende games om te spelen in de serie.

Kingdom Hearts II deed veel goed, maar ook genoeg fout. Neem bijvoorbeeld de pacing van het verhaal, veel van het verhaal kreeg je pas in de laatste paar uur voor je kiezen. Het level design nam twee stappen terug door te worden gereduceerd naar lineaire gangen en open omgevingen, waarin de verticale én horizontale exploratie ver te zoeken was. Kingdom Hearts II was meer, meer én nog eens meer. Meer werelden, meer keyblades, meer karakters, meer verhaal, maar het kon daardoor niet altijd alle elementen even goed uitwerken. Niettemin werd Kingdom Hearts II ten tijde van de release warm onthaald door fans en critici, en dragen velen het spel vandaag de dag nog steeds een warm hart toe.

Kingdom Hearts III

Het was misschien wel één van de meest geanticipeerde games ooit, Kingdom Hearts III. Na de release van Kingdom Hearts II waren mensen verschrikkelijk enthousiast voor de nieuwe mainline game, maar die liet nog even op zich wachten. Iets meer dan 13 jaar om precies te zijn. Natuurlijk zijn er genoeg andere games in de tussentijd uitgekomen die eveneens vitaal waren voor de saga: Kingdom Hearts III bouwt namelijk op alles wat er in Birth by Sleep en Dream Drop Distance is gebeurd. Toen het moment echter daar was, bleek Kingdom Hearts III voor veel fans van de serie een deceptie en voldeed het niet aan de verwachtingen die over de jaren heen waren opgebouwd. Deels kwam dit doordat veel mensen na Kingdom Hearts II geen andere Kingdom Hearts-game hebben opgepakt, maar anderzijds waren er ook veel inhoudelijk goed gefundeerde kritieken.

Een aantal punten die vaak worden aangedragen is de slechte opbouw en verspreiding van plotontwikkelingen in Kingdom Hearts III. Het meeste van het verhaal krijg je pas in de laatste 3 tot 4 uur te zien, terwijl er daarvoor helaas niet veel is gebeurd. Een ander punt dat veel wordt aangedragen is dat het vechtsysteem té ‘zweverig’ is. Wanneer je vecht spendeer je veel tijd in de lucht, vooral vergeleken met Kingdom Hearts II. Dit is een kritiekpunt dat al bestaat sinds Team Osaka de ontwikkeling van Kingdom Hearts heeft overgenomen, maar dat blijft uiteindelijk toch een kwestie van preferentie.

Kingdom Hearts III was natuurlijk niet voor iedereen een teleurstelling, het bracht ook gevoelens van nostalgie en blijdschap. En laten we wel wezen, Kingdom Hearts III is helemaal geen slechte game. Het is eerder te stellen dat sommigen te hoge verwachtingen hadden. Veel van de kritiek heeft de ontwikkelaar zelfs weg kunnen werken met de release van updates en de Re:Mind DLC. Zo werd de Critical modus vlak na de release toegevoegd, en ging de uitbreiding gepaard met nieuwe vaardigheden, waardoor Sora’s moveset iets minder zweverig en een stuk reactiever was. Dan hebben we het nog niet eens over de leuke nieuwe toevoegingen in de launch versie van het spel. Keyblade transformaties waren een waar genot om te gebruiken, het wereld design was een stuk beter dan alle games ervoor: grotere maps, meer verticaliteit door onder andere Flowmotion en er waren genoeg dingen te ontdekken zoals schatkisten en Hidden Mickey’s. Het was niet per se het slotstuk waar mensen op gehoopt hadden, maar het was op en top Kingdom Hearts op een schaal die we in jaren niet hadden gezien.

Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts is als een tiener die we hebben mogen zien opgroeien over de laatste 20 jaar. Het begin van een gloednieuwe saga opent een groot aantal nieuwe deuren en de serie begint als jongvolwassene aan het volgende hoofdstuk van zijn/haar leven. De Kingdom Hearts die we 20 jaar hebben gespeeld is een schim van de Kingdom Hearts die we nu voor ons zien, maar de aard van het beestje zal nooit veranderen. Kingdom Hearts is zijn ouders, Final Fantasy en Disney, aan het ontgroeien, en alhoewel ze allebei een vitaal stukje DNA zullen blijven, evolueert en groeit de serie ver buiten de grenzen die het in het verleden kende.

De Kingdom Hearts-serie wist ons altijd op onze tenen te houden en creëerde met elk nieuw deel meer vragen dan het wist te beantwoorden. Dat is wat we graag terug willen zien in de toekomst van Kingdom Hearts. Een toekomst die er heel rooskleurig uit lijkt te zien met het succes van de reeks én de verhoogde steun en interesse voor de serie vanuit Disney de laatste jaren. Fans hebben weer iets nieuws om naar uit te kijken met de Lost Masters arc in Kingdom Hearts IV. Wanneer we Kingdom Hearts IV in onze handen krijgen is nog een raadsel, maar fans hoefden ditmaal in ieder geval niet weer 7 jaar te wachten op een aankondiging van de volgende mainline game.