Activision heeft flink ingezet op het anti-cheat systeem RICOCHET voor Call of Duty en blijft dit dan ook constant verbeteren. Cheaters worden echter niet alleen verbannen, maar soms ook op grappige manieren gedwarsboomd. Daar is nu wederom sprake van.

Al eerder zorgde het anti-cheat systeem er voor dat gamers die gebruik maakten van een zogenaamde ‘aim bot’, hun tegenstanders zagen veranderen in ‘kogel sponzen‘. Nu heeft Activision weer wat leuks bedacht.

Cheaters die Vanguard of Warzone spelen kunnen nu tegen ‘Cloaking’ aanlopen. Dit heeft als resultaat dat alle vijanden onzichtbaar voor hen zijn en dat ze het geluid van de geweren van de tegenstanders niet kunnen horen.

Spelers die wel op een eerlijke manier spelen, kunnen volgens Activision duidelijk zien wie aan het cheaten is. Dat is namelijk de soldaat die als kip zonder kop in het rond loopt en ‘wie loopt er op me te schieten?’ schreeuwt.

“Legitimate players, however, can see cheaters impacted by cloaking (generally, they’ll be the players you see spinning in circles hollering, ‘Who is shooting me?!’) and can dole out in-game punishment.”