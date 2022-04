Bethesda is momenteel druk bezig met Starfield, hun opkomende scifi RPG die eind dit jaar zou moeten verschijnen. Logisch dan ook dat The Elder Scrolls VI, dat enkele jaren geleden al werd aangekondigd, wat op de achtergrond is geschoven. We weten eigenlijk nog niets over de game in kwestie en volgens insider SKULLZI zouden we zelfs nog heel lang moeten wachten vooraleer we uiteindelijk met The Elder Scrolls VI aan de slag zullen kunnen gaan.

SKULLZI postte op Twitter – in een inmiddels verwijderde tweet – het volgende:

Betrayals, marriage and factions matter in TES VI

No dragons in TES VI

TES VI in full dev, early stages

Target release is 2025-26

De game is dus nog steeds in zijn eerste stappen van ontwikkeling en zou pas in 2025/2026 het levenslicht zien. Oh ja, er zijn kennelijk ook geen draken aanwezig en de game zou zich in Hammerfell afspelen.

Uiteraard is dit geen officieel nieuws, maar Nick Baker van XboxEra liet recent op Twitter weten dat de info van SKULLZI overeenkomt met wat hij al over de game heeft gehoord, behalve het stukje over de draken dan.

“If it helps, Skullzi’s ES6 info aligns *almost* perfectly with everything I’ve been told about it. Except the dragon stuff. That hasn’t been mentioned to me.”

Dit zijn uiteraard allemaal geruchten en dus niet officieel bevestigd. Wanneer zullen we The Elder Scrolls VI eindelijk zien? Zullen er draken in de game zitten? Deze en andere levensvragen worden hopelijk snel beantwoord.