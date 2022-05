Binnenkort gaat weer een nieuw seizoen van start in Apex Legends – Seizoen 13 intussen al – en dat betekent uiteraard heel wat nieuwigheden. Eén van die nieuwigheden is een gloednieuwe Legend om mee aan de slag te gaan: Newcastle.

Als je een beetje bekend bent met Apex Legends, dan weet je vast wel dat Respawn graag hun nieuwste Legends in de verf zet met hun eigen aflevering van ‘Stories from the Outlands’. Dit is ook het geval met Newcastle, die eigenlijk Jackson Williams heet, maar om een tragische reden de mantel van Newcastle heeft opgenomen.

Seizoen 13 gaat in de loop van mei live, maar een specifieke releasedatum is nog niet gegeven. Bekijk de video waarvan sprake hieronder.