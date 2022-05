Review | Razer Leviathan V2 soundbar – Soundbars zijn leuke producten om snel en eenvoudig een geluidsopstelling te realiseren in je woonkamer. De soundbar plaats je onder de tv, sluit je aan en je bent in principe klaar. De Leviathan V2 is een nieuwe soundbar van Razer, alleen is deze niet bedoeld voor onder je tv. Dit geüpdatete product is voor de pc gemaakt en dien je dus onder de monitor te plaatsen. Deze hebben we nu ontvangen en we kunnen niets anders zeggen dan dat de Leviathan V2 een indrukwekkend pakket is. In deze review bespreken wij of het de moeite waard is voor onder je monitor.

Simpel, strak en compact

De Leviathan V2 is een erg compacte soundbar. Volledig in het zwart met op de voorkant een rooster om het geluid door te laten en in het midden het Razer logo. De rest van de soundbar is mat zwart, met in het midden op de bovenkant nog een controlepaneel. Hier vind je de knoppen om je input kanaal te veranderen (input uit je pc), Bluetooth in-/uitschakelen, de power knop en daarna de volume knoppen. Gezien de beperkte functies vind je ook niet heel veel meer op deze soundbar. Er is echter nog één element onbesproken en dat is de LED-verlichting onder de soundbar. De Leviathan V2 is onderaan aan de voorkant versierd met een subtiele implementatie van LED-verlichting, die je kunt aansturen via de Razer Synapse software. Dit betekent dat je de verlichting ook kunt uitzetten als je voor een saaie(re) setup wilt gaan.

Op de achterkant zijn de aansluitingen te vinden. Behalve de ingangen voor de stroomkabel en het geluid via USB-C (naar USB-A), vind je er nog de aansluiting voor de subwoofer. Want ja, bij de Leviathan V2 wordt ook meteen een subwoofer bijgeleverd. Deze heeft zelf geen stroom nodig en vereist enkel op de soundbar aangesloten te worden. Een grote kubus van ongeveer 20cm x 22cm x 24cm. Het is dus van een redelijk formaat en dit dien je weg te werken in een bureau setup. Enig (lang) kabelwerk is dus wel gemoeid met de Leviathan V2 en wat hierbij opvalt is dat het geen HDMI (eArc) poort heeft. Daarmee heeft Razer een flinke kans gemist, want op deze manier is de soundbar echt puur en alleen te gebruiken via pc. Hier komen we later nog op terug, maar in deze is al vast te stellen dat je maar op een beperkte manier de soundbar kunt gebruiken. Zo ontbreekt bijvoorbeeld ook een optische aansluiting en een mini-jack ingang.

Tof geluid

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de Leviathan V2 klinkt geweldig. Er komt een partij geluid uit waar je eigenlijk eng van wordt. Zo’n kleine balk weet gewoon een grote ruimte makkelijk te vullen met geluid, en dat is indrukwekkend. Zeker als het ook nog eens goed klinkt. De middentonen zijn vooral zuiver te noemen en mooi gebalanceerd. Ditzelfde geldt ook voor de treble die de hoogste tonen nooit schel laat klinken, hoewel het de grens wel opzoekt. Dit komt puur omdat je er een beetje dicht op zit in een gangbare setup. Zodoende kan de treble soms schel uit de hoek komen als je er met ongeveer 50-60 centimeter vanaf zit, maar met genoeg afstand is er niks aan de hand (minstens 80cm). Het is echt de bass die een beetje tekort schiet… totdat de subwoofer aangesloten wordt.

Logisch uiteraard, maar in dit geval is de subwoofer onmisbaar met de Leviathan V2. Bij de meeste soundbars die je koopt voor de woonkamer, is een sub optioneel, maar in deze heeft Razer er goed aan gedaan om dit in een volledig pakket standaard mee te leveren. Je hebt door de vollere bass een uiterst mooie geluidspresentatie: diepe warme bass, terwijl de andere tonen zuiver en gebalanceerd klinken. Razer levert hier topwerk af wat betreft het geluid, maar dit komt gelijk met een frustrerend puntje. Je snakt er namelijk al snel naar om de Leviathan V2 onder een tv te plaatsen, maar gezien het gemis van een HDMI-poort is het een honger die nooit gestild zal worden. Zonde, jammer en bijna onnodig te noemen. De Leviathan V2 is nu op papier een niche product en ook daarvan is het nog maar zien wie voor € 249,99 de koop zal doen.

Overkill?

Dat de soundbar goed klinkt, mag wel duidelijk zijn. Alleen moeten we nu naar een setup kijken waar je dit in kwijt kunt. Hoewel maar een halve meter lang, pompt het ding ontzettend veel geluid uit de speakers. Als je dit onder een 27” monitor (beetje gangbaar formaat tegenwoordig) plaatst, dan zit je er gewoon te dicht op. Zodanig zelfs dat je het altijd op een laag volume zet om de soundbar niet te schreeuwerig over te laten komen. Heb je bijvoorbeeld een 32” of 38” Ultra Wide monitor, dan zit je er automatisch wat verder vanaf (althans, dat hopen we voor je ogen). Dit zijn weer hele specifieke gevallen en zijn niche setups te noemen. Het gemis van de eerder genoemde HDMI-poort maakt dat de Leviathan V2 een product is wat simpelweg niet voor iedereen is weggelegd.

Ook kijkende naar het prijskaart heb je alternatieve (normale) pc-speakers die, weliswaar mindere geluidskwaliteit bieden, maar meer proportioneel zijn en beter zijn weg te werken in een pc-setup. Daarbij, voor welke gamer is dit de moeite waard? Voor de competitieve speler is een soundbar geen optie, gezien de voetstapjes die je simpelweg zult missen. Dus dan kijken we al gauw naar de singleplayer speler op pc, die bijvoorbeeld God of War of Cyberpunk 2077 er op grandioze wijze mee kan ervaren. Feit blijft dat het een lastig product is, omdat er zoveel alternatieve keuzes zijn die meer bieden qua opties. Het geluid is binnen de gemiddelde pc-setup gewoonweg te overweldigend te noemen. We moeten zelfs de soundbar omhoog gericht op ons bureau hebben staan (leunend op de achterkant van de pootjes), om het geluid meer te laten ademen. Dit om geen verstoorde middentonen te hebben.

Iets voor de volgende keer

Er zijn nog een paar dingen die we nog besproken moeten hebben. Wat in deze fijn is met betrekking tot je bureau setup, zijn de eerder aangehaalde voetjes onder de soundbar (en ook subwoofer). Doordat deze hoog genoeg zijn, kunnen je muis en toetsenbord kabels er gemakkelijk onderdoor lopen, mits je natuurlijk niet in het bezit bent van draadloos apparatuur. De Bluetooth functie werkt tevens naar behoren, met je mobiel via de app connectie maken en muziek afspelen gaat zonder al teveel moeite. De spatial audio van THX is dan weer een element waar we op ons hoofd van moeten krabben. Aan of uit, er is niet genoeg verschil om het als relevante feature te gebruiken voor virtuele verbreding van de soundstage. Gelukkig heeft de soundbar dit ook niet nodig, want native gezien is de soundstage meer dan voldoende en zelfs goed te noemen.