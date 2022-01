Special | God of War (2018) op pc – Sony blijft qua pc-ports niet stilzitten. Na een prima port van Horizon: Zero Dawn en een, naar onze mening, uitmuntende port van Days Gone, is God of War de volgende op het lijstje. Wat ons betreft een goede keuze, want hiermee brengt Sony absoluut één van de beste exclusieve games van de PlayStation 4 naar de pc. Waar we met Days Gone al heel tevreden waren over hoe het hele pakket verzorgd was, gaat God of War daar wellicht nog een stapje voorbij. Andere uitgevers, spieken jullie even mee? Sony heeft het geheim gevonden van hoe je een pc-port daadwerkelijk goed maakt.

Goddelijker?

Het zal jullie vast niet ontschoten zijn dat God of War met zijn release zéér goed in de smaak viel bij gamers én reviewers. Zo waren wij destijds ook dolenthousiast over de game. Sinds mijn vorige special van Days Gone heeft het gebruikte systeem een upgrade gehad, dus hier zijn nog even de specificaties op een rijtje:

CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

Opslag: 240GB Corsair Force MP500, 2TB Crucial MX500

Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

De geboorte van een god

God of War staat geïnstalleerd op de SATA SSD, dus de Crucial MX500. Sony heeft weer een goede optimalisatie gerealiseerd voor God of War op de pc, want de game start vliegensvlug op. Sterker nog, we hebben het even vergeleken met de opstarttijd op de PlayStation 5. Dat leek ons een wat interessantere vergelijking gezien deze ook voorzien is van een SSD. Hoewel de SSD van de PlayStation 5 vele malen sneller is dan het SATA exemplaar in de pc, was er geen verschil in opstarttijd. En het houdt daar natuurlijk niet op met de pret.

We snappen de keuze om God of War naar pc te brengen, het is immers een zeer hoog aangeschreven titel. Wel moeten we zeggen dat Sony het zichzelf niet bepaald makkelijk maakt. Horizon: Zero Dawn draaide op Guerrilla Games’ eigen Decima engine, Days Gone op Unreal Engine 4 en God of War maakt weer gebruik van een in-house engine van Santa Monica Studio. En ondanks dat Sony het zichzelf niet makkelijk maakt, weten ze zowaar toch weer een prima staaltje werk af te leveren.

Naar goddelijkheid gestegen

Bij Days Gone werd al benoemd dat Sony de lat voor zichzelf behoorlijk hoog had gelegd als het aankwam op de kwaliteit van hun pc-ports. Die lat weten ze min of meer nog steeds te bereiken, want ook God of War draaide op allerlei instellingen als een zonnetje. Met alles op de hoogste instellingen namen wij tijdens het spelen gemiddeld zo’n 80 tot 90 frames per seconde waar, wat op zich netjes is. We hebben voor de test ook even een oude GTX 1060 3GB uit de kast getoverd en de game daar op gedraaid. De resolutie hadden we even teruggeschroefd naar 1080p en dan krijg je op normale settings ook een vrij stabiele 60 frames per seconde voorgeschoteld.

En dat kan je natuurlijk alleen maar verbeteren door de uitgebreide grafische opties die we voorgeschoteld krijgen. God of War biedt allerlei opties zoals Nvidia’s DLSS, maar ook AMD’s FidelityFX Super Resolution. DLSS is heel fijn wanneer je een RTX 30-serie kaart hebt, maar FidelityFX ondersteunt beide kampen en dus ook de oudere GeForce kaarten. Als je daar wat mee gaat tweaken kan je op bijvoorbeeld een GTX 1060 een hele prima performance krijgen én de game ziet er ook nog eens erg mooi uit.

We durven te stellen dat de game op de laagste instellingen er zelfs nog erg mooi uitziet. En op ultra is het natuurlijk helemaal een genot. De ster van de show is in dat geval de belichting, die vele malen mooier is dan wat de PlayStation kan bieden. Ook is er HDR-ondersteuning ingebouwd in deze pc-port, wat de kleuren nog wat beter tot leven brengt. Een groot minpunt wat we hebben kunnen constateren is dat een benchmark tool schittert in afwezigheid, dus wij hebben de framerate zelf waar moeten nemen middels de ingebouwde fps-counter van Steam tijdens het spelen.

Weapon of choice

Bij een third-person actiegame als God of War denk je toch al gauw dat een controller een must is, maar in onze ervaring is dat met God of War zeker niet het geval. Met muis en toetsenbord speelt de game eerlijk gezegd heerlijk, wat wellicht ook te danken is aan het feit dat de game wat rustiger is qua tempo. De standaard key bindings voelen eigenlijk wel goed en we waren in een mum van tijd gewend aan deze besturing. Mocht je dit toch niks vinden, dan zijn deze natuurlijk ook aan te passen. Ook mag het voor zich spreken dat met een controller spelen uiteraard geen enkel probleem vormt. Van Sony’s controllers weten we natuurlijk al dat het lekker speelt, maar ook met een Xbox controller is God of War nog altijd heerlijk om te spelen.

Conclusie

Wederom een prima pc-port uit de stallen van Sony. Op ons systeem draaide de game vlekkeloos en de toevoeging van DLSS en FidelityFX Super Resolution zal ervoor zorgen dat mensen met een wat minder krachtig systeem alsnog erg stabiele framerates kunnen halen op een hogere resolutie. Verrassend genoeg was de game ook erg goed te spelen met muis en toetsenbord, want wij zagen tijdens het spelen eigenlijk geen reden om er een controller bij te pakken. Onze ervaring is in ieder geval goed bevallen en als we de inmiddels ruim tienduizend positieve aanschrijvingen op Steam mogen geloven, zijn wij daarin niet alleen.