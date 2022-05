Bungie heeft aangekondigd dat de Guardian Games 2022 weer terug zijn. Dit in-game evenement gaat vandaag van start en is free-to-play, waardoor alle spelers deel kunnen nemen aan het spektakel. Het evenement is in grote lijnen vergelijkbaar met vorig jaar. Zo dienen de Guardians medailles te verzamelen door bepaalde activiteiten en mini-quests te voltooien.

De meeste medailles zijn vrij eenvoudig te bemachtigen, maar ook kun je medailles verdienen door deel te nemen aan Raids, dungeons, competitieve PvP (Trials of Osiris & Survival) en meer. Dit levert je meer punten op bij het inleveren van de medailles in de Tower.

Tot zover zal het weinig nieuws onder de zon zijn voor fervente Destiny 2 spelers. Maar om er iets nieuws aan toe te voegen, introduceert Bungie ‘Strike Scoring’. Dit is een nieuw element dat van toepassing is op de Guardian Games playlist. Hierbij wordt de speeltijd meegerekend, dus hoe sneller je bent, des te beter het is.

Verder zijn er Strike Medals te verdienen, die spelers krijgen voor indrukkende prestaties. Bijvoorbeeld enorm veel vijanden uitschakelen met een klein, niet al te krachtig wapen. Deze medailles leveren je ook weer punten op. Hieronder een overzicht van hoe de Guardian Games 2022 ingericht zijn:

Dinsdag tot en met donderdag – Training playlist

Vrijdag tot en met maandag – Competitive playlist

Tijdens de trainingen kunnen spelers buffs ontvangen door te ranken in brons, zilver, goud en platinum. Deze buffs blijven van toepassing tot de wekelijkse reset. Dit betekent dus dat je het mee kan nemen naar de competitive playlist, wat natuurlijk de kern van de Guardian Games is.