Respawn Entertainment is al even bezig met een mobiele versie van Apex Legends en in sommige landen is de game al beschikbaar. Momenteel bereid de ontwikkelaar zich voor op een wereldwijde release en die zal nog deze maand plaatsvinden, zowel op Android als iOS, zo heeft Respawn Entertainment aangekondigd.

Een specifieke releasedatum is echter nog niet genoemd, maar gezien we nu in mei zitten zal het vast niet lang duren voordat we daar meer te horen over krijgen. Dit nieuws komt van Jordan Patz, mobile design director, die dit recent tijdens een panel wist te delen.

“I’m excited to announce, finally, that Apex Legends Mobile will be coming to all players worldwide in May,”

It’s an exciting time for our team right now. We’re wrapping up soft launch and we’ve learned a lot about the game in a short period.”