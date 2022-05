Supermassive Games laat ons volgende maand opnieuw huiveren met The Quarry, hun volgende interactieve horrorgame waarbij het lot van een groepje tieners in jouw competente handen wordt gelegd. Handig om te weten is misschien hoe lang deze nachtmerrie precies zal duren; een vraag waar regisseur Will Byles van Supermassive Games een antwoord op gaf in een recent interview.

“Depending on the player, a single playthrough of The Quarry can take about ten hours. The game is also designed to be highly replayable, as we think many will want to go down alternate paths and make different choices. If you’re looking to experience every permutation of the story for The Quarry, you will find yourself playing for a very long time!”