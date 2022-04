Ja, je hebt die titel goed gelezen. The Quarry – het nieuwe geesteskind van Supermassive Games, de studio achter Until Dawn en The Dark Pictures Anthology – telt maar liefst 186 unieke eindes. Daarmee tilt de ontwikkelaar meteen zijn eigen succesformule naar een hoger niveau. Eerdere games hadden reeds impactvolle keuzes, maar dit hoge aantal verschillende eindes wijst erop dat beslissingen in The Quarry meer dan ooit van cruciaal belang kunnen zijn.

In een interview met IGN – dat je hier kan bekijken, overigens – legt Will Byles van Supermassive Games uit hoe de studio er precies in slaagt om zoveel verschillende paden op beeld te krijgen. Dat dit een waar huzarenstukje is, hoeven we je niet uit te leggen. Er komt onder andere een script van duizend pagina’s – ter vergelijking: het gemiddelde filmscript heeft er ‘slechts’ een honderdtal – en heel wat wanhoop van de cast bij kijken. Wij zijn alvast benieuwd.

“We write it like a movie screenplay… actors are used to a 100-page script [on a feature film], the script for this is over 1000 pages. [The actors] can get very alarmed. We have to shoot 50 pages a day, which is unheard of. It’s a mad amount of footage. We worked out 186 different endings for those characters, not just alive or dead… the stories that they have on the way through are massively varied. Branches really are a mathematical nightmare. It’s just exponential.”