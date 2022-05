Dit weekend zal de Grand Prix van Miami verreden worden en dit circuit zit gelijk vanaf de release bij F1 22 inbegrepen. In aanloop naar de aankomende Grand Prix heeft Codemasters een trailer van deze baan vrijgegeven en die check je hieronder.

Dat is niet het enige, want ook zijn er nog verschillende screenshots vrijgegeven, die je eveneens hieronder kan bekijken. F1 22 verschijnt op 1 juli en aanstaande maandag mogen we meer over de game vertellen via een preview. Binnenkort meer dus!