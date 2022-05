De Call of Duty-community is de laatste jaren niet snel tevreden meer met nieuwe iteraties in hun favoriete serie. Hoewel veel fans vroegen om, in ieder geval zo nu en dan, een boots-on-the-ground ervaring wist Call of Duty: Vanguard niet de verkoopcijfers te bereiken waar Activision op had gehoopt. Het probleem? Activision denkt dus door de Tweede Wereldoorlog als setting te nemen.

Nu moeten wij eerlijk toegeven dat wij dat ten zeerste betwijfelen. Het ‘floppen’ van de game zal ons inziens eerder aan de matige kwaliteit bij launch hebben gelegen, maar dat is natuurlijk iets wat geen enkele ontwikkelaar of uitgever graag toegeeft. Het onderstaande citaat komt uit het jaarlijkse rapport van Activision, waarin ze ook vermelden dat Vanguard het slechter heeft gedaan dan Black Ops Cold War en de 2019 reboot van Modern Warfare.

“While Call of Duty remains one of the most successful entertainment franchises of all time, our 2021 premium release didn’t meet our expectations, we believe primarily due to our own execution. The game’s World War II setting didn’t resonate with some of our community and we didn’t deliver as much innovation in the premium game as we would have liked.”