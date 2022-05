Doctor Strange: Multiverse of Madness kwam deze maand uit in de bioscoop en weet immens veel succes te behalen. Om de langverwachte release van de film te vieren, heeft Epic Games een skin van Scarlett Witch toegevoegd aan de item shop van Fortnite, die nu beschikbaar is.

De complete set met Wanda’s Cloak Back Bling, Chaos Hand Pickaxe, emote en nieuw laadscherm kosten 1.800 V-Bucks. Mocht je al die extra dingen niet willen hebben, dan kan je de skin en Back Bling voor 1.500 V-Bucks aanschaffen.

Scarlet Witch is niet het eerste personage uit de nieuwe film die haar intrede doet in het Fortnite universum. Doctor Strange zelf is al ietsjes langer beschikbaar in de Battle Pass van het huidige Fortnite seizoen.