Ghostwire: Tokyo werd door de pers goed ontvangen en ook onze Matthias was erg in zijn nopjes met de game. Kenji Kimura, de regisseur van het spel van Tango Gameworks, is erg blij met alle positieve geluiden en wil daarom verder gaan met de game.

Kimura heeft in een interview met IGN Japan verteld dat hij heel graag extra content wil maken voor Ghostwire: Tokyo. Hier wil hij het niet bij houden, want meerdere vervolgen ziet de regisseur ook wel zitten.

Er zijn hier nog geen concrete plannen voor gemaakt, want Kimura wil even zijn rust pakken, maar daarna zullen de ideeën over extra content en meerdere vervolgen vanzelf komen.

“I think that when things calm down a bit more, and when I’ve cooled down a bit more, I’ll have ideas for DLC and sequels, and I’ll want to make them. Nothing has been decided yet, so I can’t tell you anything more than that.”