Het nieuwe seizoen van Apex Legends, Saviors genaamd, is inmiddels live gegaan en in dit seizoen maken we kennis met een nieuwe held: Newcastle. Daarnaast zijn er weer nieuwe punten op de Storm Point map die interessant zijn om te checken en vanzelfsprekend ontbreekt het niet aan een nieuwe Battle Pass.

Om een indruk te geven wat de Battle Pass zoal te bieden heeft, heeft Respawn Entertainment een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder checken. Het merendeel van de content dat je via de Tiers kunt ontvangen, valt onder de premium variant van de Battle Pass. Er zijn echter ook wat freebies te scoren.