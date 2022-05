Sony heeft bekendgemaakt welke games het in de voorbije maand goed hebben gedaan in de PlayStation Store. Een van de nieuwe releases was natuurlijk LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, die gelijk op nummer 1 binnenkomt. Elden Ring deed het in april ook nog steeds prima en hetzelfde geldt voor Gran Turismo 7.

Een opvallende binnenkomer op de PlayStation 5 is Cyberpunk 2077, die na de current-gen upgrade weer behoorlijk in trek bleek. De rest van het PS5-overzicht, alsook de andere overzichten laten niet veel verrassingen zien. Zo zitten er de nodige wat oudere games tussen, die ongetwijfeld aantrekkelijk geprijsd waren in één van de sales.

Het overzicht met de best verkopende games van de PlayStation Store in maart check je hieronder.

PS5

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Elden Ring Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 WWE 2K22 Star Wars Jedi: Fallen Order F1 2021 Grand Theft Auto V Among Us It Takes Two Tiny Tina’s Wonderlands NBA 2K22 Kena: Bridge of Spirits Horizon Forbidden West Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Far Cry 6 Metro Exodus Call of Duty: Vanguard FIFA 22 The Elder Scrolls Online

PS4

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Grand Theft Auto V Minecraft Elden Ring Red Dead Redemption 2 Tekken 7 F1 2021 Little Nightmares Ace Combat 7: Skies Unknown The Crew 2 The Last of Us Part II NBA 2K22 Among Us Horizon Zero Dawn A Way Out Need for Speed Heat Call of Duty: Modern Warfare Monopoly Plus Batman: Arkham Knight WWE 2K22

PSVR

Beat Saber Job Simulator Moss: Book II Batman: Arkham VR VR Ping Pong Pro SUPERHOT VR Stride Vader Immortal: A Star Wars VR Series Swordsman VR Wanderer

