Warner Bros. Games heeft op de officiële website van Gotham Knights een paar belangrijke vragen beantwoord. Zo wordt er onder andere aangegeven of er microtransacties in de game zitten en of de game ook offline te spelen is.

De website geeft in ieder geval een positief beeld van de game. Er wordt namelijk geen gebruikgemaakt van microtransacties en als je het spel in je eentje wilt spelen, ben je niet verplicht om online te gaan. Ga je online coöp spelen, dan heb je natuurlijk wel Xbox Live of PlayStation Plus nodig.

Het enige wat jammer is, is dat de game geen cross-play ondersteunt. Warner Bros. Games meldt dat hier ook geen plannen voor zijn, maar wellicht dat er alsnog overstag wordt gegaan als hier na de release veelvuldig door de community om wordt gevraagd.