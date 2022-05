Het succes van Apex Legends zal je niet ontgaan zijn en er is sinds enige tijd ook een mobiele versie in de maak. Eerder deze maand werd al gemeld dat Apex Legends Mobile in mei zou verschijnen en de releasedatum is nu ook eindelijk bekend. Je kunt op 17 mei namelijk met één van je favoriete Legends je eerste overwinning binnenslepen.

Apex Legends Mobile zal dus aankomende dinsdag gelanceerd worden met 10 beschikbare Legends. Helaas dus enkel de personages uit de originele Battle Royale ervaring, maar favorieten als Wraith, Octane, Bloodhound en Pathfinder zijn in ieder geval van de partij. De game is daarnaast volledig opnieuw gecreëerd met de mobiele ervaring in het achterhoofd om zo spelers de beste ervaring voor te kunnen schotelen.

Verder kunnen spelers van de mobiele versie aan de slag met de klassieke edities van King’s Canyon en World’s Edge. Exclusieve en unieke content zoals modi en Battle Passes zullen ook van de partij zijn. Spelers die zich alvast registreren krijgen wat unieke extra’s voor in de game. Hieronder kan je tot slot nog de launch trailer bekijken van Season 1 van Apex Legends Mobile.