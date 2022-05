343 Industries gaf onlangs nog toe dat het begin van het tweede seizoen van Halo Infinite – Lone Wolves – nogal een ‘hobbelige start‘ heeft gekend. De studio gaf aan dat ze de feedback van de spelers hebben gehoord en men beloofde snel met verbeteringen te komen. 343 Industries gaat snel de daad bij het woord voegen, want via Halo Waypoint heeft community manager John Junyszek een eerste blik gegeven op de aankomende update.

Zo heeft de studio onder meer besloten om een aantal ‘skill jumps’ op bijvoorbeeld de maps Live Fire en Bazaar terug te draaien. Sterker nog, men heeft de jumps in kwestie ietwat getweaked zodat ze meer voorspelbaar zijn om uit te voeren. Ook de feedback op het speedrunnen van de campagne is gehoord en daarom heeft 343 besloten om de tank gun weer op z’n originele plaats in Outpost Tremonius te leggen.

Dat is echter niet het enige, voor alle aankomende veranderingen verwijzen we je graag naar de lijst hieronder. In de aankomende dagen vertelt 343 wanneer we de update precies mogen verwachten.