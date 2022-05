Het lijkt maar niet echt te vlotten bij 343 Industries en hun laatste game: Halo Infinite. We moeten nog een tijd wachten op de Forge en coöp-modi, gaat het Armour Core systeem na vele kritieken op de schop en tot overmaat van ramp lijkt het tweede seizoen van de multiplayer – Lone Wolves – ook niet helemaal vlekkeloos van start te zijn gegaan.

Dit hebben de bij 343 Industries ook ingezien, aldus Joseph Staten, het creatieve hoofd van Halo Infinite. Volgens Staten was de start van Season 2 ‘hobbelig’ en is er veel feedback binnen gekomen omtrent ‘map jumps en speedrunning’. Ook trekt community manager John Junyszek het boetekleed aan en dankt hij de community voor alle feedback en gerapporteerde problemen over de voortgang van Last Spartan Standing en Interference evenement challenges, die niet accuraat bijgewerkt werden. Dit zou vanaf nu opgelost moeten zijn.

Via Twitter laat Junyszek weten dat spelers vijf gratis XP Boosts en vijf Challenge Swaps ontvangen als zij inloggen tijdens het Interference evenement, wat nog tot 16 mei actief is. Daarnaast zal de moeilijkheidsgraad van een aantal Event Challenges teruggeschroefd worden én verdien je straks twee levels op de Event Pass zodra je de uitdagingen hebt afgetikt.

‘To help make things right, we’ll be granting 5 XP Boosts & 5 Challenge Swaps to anyone who logs in while Interference is live. Next week, we’ll also be reducing the difficulty of some Event Challenges and making it so that completing them earns you 2 levels on the Event Pass.’