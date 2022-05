Je hebt al kunnen lezen hoe wij over een vroege versie van Sniper Elite 5 denken en we weten inmiddels ook dat het spel goud is gegaan, waarmee de releasedatum zo goed als vast is komen te staan. Informatie die we nog missen is onder andere de framerate specificaties en resolutie, maar dit is nu bekendgemaakt voor de current-gen consoles.

Heb je een Playstation 5 of Xbox Series X, dan wordt er een framerate van 60fps voorgeschoteld in een schaalbare resolutie die tot 4K gaat. Ben je in het bezit van een Xbox Series S, dan moet je het met 60 frames per seconde met een schaalbare resolutie tot 1440p doen.

Wat je van de vorige generatie consoles kunt verwachten is niet exact bekend. Het enige wat we weten is dat de framerate de helft is van de current-gen consoles. Details omtrent de resolutie is dus nog even afwachten.