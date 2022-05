Warner Bros. Games heeft Hogwarts Legacy enige tijd terug uitgebreid laten zien en ook voorzien van de nodige extra informatie. In aanvulling daarop heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe video uitgebracht, die erg rustgevend is.

Het gaat namelijk om 20 minuten aan beelden van de omgevingen waarin je straks kan rondlopen. Ditmaal nauwelijks magie, geen spannende avonturen of bijzondere gebeurtenissen. Het betreft puur een showcase van de sfeer die je mag verwachten in en rondom Hogwarts.

Hogwarts Legacy is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game moet eind dit jaar verschijnen.