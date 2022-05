Activision heeft de multiplayer van Call of Duty: Vanguard weer gratis beschikbaar gesteld in de vorm van een trial. Daar waar dit normaliter beperkt wordt tot enkel een paar modi al dan niet maps, gaat het nu om de volledige multiplayer die kosteloos te spelen valt.

De multiplayer is tot en met 24 mei 18.00 uur ’s avonds beschikbaar om te spelen, dus als je nog twijfelt is dit een mooi moment om de multiplayer eens te gaan verkennen. Tegelijkertijd valt er momenteel ook dubbel XP te verdienen in zowel Vanguard als Call of Duty: Warzone.