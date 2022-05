Star Wars-fans waren blij verrast toen september vorig jaar een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic werd aangekondigd. Het is voor iedereen duidelijk dat het nog wel even zal duren voordat het spel in de winkels te vinden zal zijn, maar we kunnen waarschijnlijk dit jaar wel al wat meer details verwachten.

Matthew Karch – bestuurslid van Embracer en medeoprichter van Saber Interactive – heeft tijdens een Q&A sessie met investeerder laten weten dat het doel van Aspyr is om van de Star Wars: Knights of the Old Republic remake hun beste game ooit te maken. Om dit voor elkaar te krijgen, is ook de hulp van Saber Interactive ingeschakeld.

Vanwege de omvang van de game en doordat alles in principe opnieuw opgebouwd moet worden, is er heel veel tijd nodig om alles tot in de puntjes uit te werken. Het zal dus wel even duren voordat we aan de slag kunnen met de game. Toch is het de bedoeling dat er ergens in de komende maanden meer gedeeld zal worden over Star Wars: Knights of the Old Republic.

Hopelijk komen we in ieder geval te weten of een eerder gerucht op waarheid is berust. YouTuber MrMattyPlays claimt namelijk dat de remake geen gebruik zal maken van turn-based gevechten.