Verschillende anonieme bronnen beweren dat Star Wars: Knights of the Old Republic Remake geen turn-based vechten bevat. YouTuber MrMattyPlays, die vaker correcte informatie op zijn kanaal heeft gedeeld, laat dat in een nieuwe video weten. Volgens de geruchten wordt er voor de manier van vechten in de remake flink inspiratie geput uit games zoals de reboot van God of War en NioH.

Er wordt echter wel onderstreept dat er verschillende modi zijn. Er is geen toelichting wat dat precies inhoudt, maar MrMattyPlays speculeert dat het vergelijkbaar kan zijn met Final Fantasy VII Remake. Die game bevat namelijk een ‘Classic’ modus, waarin de manier van vechten uit het origineel wordt nagebootst. Wat in ieder geval niet verandert, is dat de originele stemacteurs terugkeren.