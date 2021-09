Tijdens de PlayStation Showcase verraste Sony iedereen met de aankondiging dat er gewerkt wordt aan een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic. Naar aanleiding van die onthulling, heeft de ontwikkelaar alvast enkele kleine details vrijgegeven over de game.

Op de officiële website van Star Wars is er namelijk een nieuwe blogpost verschenen waarin lead producer, Ryan Treadmill, bevestigd dat er een hoop bekende stemmen terugkeren uit de originele game. Zo zal Jennifer Hale haar rol als Bastile Shan opnieuw vertolken in de remake, wat we ook duidelijk hoorden in de aankondigingstrailer.

Daarnaast heeft ontwikkelaar Aspyr Media aangegeven dat men voor de remake zo dicht mogelijk wil aanleunen tegen het verhaal van de originele game, maar enkele verbeteringen wil aanbrengen door gebruik te maken van de hedendaagse technologie. Daarvoor werkt het team samen met enkele ontwikkelaars, die ook meewerkten aan de originele game.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bevindt zich in een vroeg stadium van ontwikkeling en we verwachten dus niet meteen meer informatie te krijgen. Daarom kan je alvast nogmaals de onthullingstrailer hieronder bekijken.