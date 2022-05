Codemasters heeft weer nieuwe beelden van F1 22 laten zien in aanloop naar de Grand Prix van Spanje morgen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. We krijgen een rondje van Fernando Alonso in de game op het aangepaste circuit te zien en dat vormt ook gelijk aanleiding om de veranderingen aan te stippen.

Dit seizoen hebben drie bestaande circuits updates gehad, dit zijn Australië, Spanje en Abu Dhabi. Vanzelfsprekend zijn deze veranderingen ook in F1 22 verwerkt en om dat duidelijk te laten zien, heeft Codemasters nog een drietal vergelijkingsvideo’s uitgebracht.

F1 22 verschijnt op 1 juli en in onze preview kom je meer over de game te weten.

Hotlap

Spanje

Turn 10 sees a new layout matching those introduced in real life for the postponed 2021 race. Turns 10-14 have updated offtrack areas, alongside several sausage kerbs around the circuit.

Autralië

The Albert Park Circuit has been remodelled using LIDAR data, boasting more detailed height and camber. Outfield areas see walls repositioned, and kerbs replaced with new photogrammetry versions. There are multiple changes to the circuit with a new layout to turns 1, 3, 6, 8/9 (replacing the chicane), 11, 12, and 13.

Abu Dhabi