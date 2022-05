Ontwikkelaar Raven Software maakt bekend dat de Call of Duty: Warzone 120Hz modus binnenkort op Xbox Series X|S consoles terugkeert. De modus kwam door de Season 1 update te vervallen en sindsdien hebben Xbox-spelers met 60fps genoegen moeten nemen. Het probleem lijkt nu echter te zijn opgelost en wordt met de Season 3 Reloaded update op 25 mei officieel uitgebracht.

Op dit moment maken Godzilla en King Kong de map Caldera in Call of Duty: Warzone onveilig en zo wordt er steeds meer gekkigheid aan de geplaagde free-to-play Battle Royale game toegevoegd. Inmiddels weten we ook dat Call of Duty: Warzone 2 vergelijkbaar zal zijn met de Blackout modus van Black Ops 4 en een bekende insider heeft ook al de eerste details over het vervolg gelekt.