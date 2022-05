Vandaag komt het huidige Destiny 2 seizoen ten einde en naar verwachting zal het nieuwe seizoen direct erna van start gaan. Dit betekent dus een reeks nieuwe activiteiten, uitdagingen, quests en nog veel meer. Ook mogen spelers een nieuwe dungeon verwachten en Bungie heeft laten weten dat die op 27 mei om 19.00 uur ’s avonds live gaat.

De vereisten voor de dungeon zijn dat je Power level op 1550 ligt voor de normale moeilijkheidsgraad. De Master moeilijkheidsgraad is dan ook gelijk aanwezig, dus spelers kunnen die uitdaging aangaan als dat gewenst is. Verder mogen spelers later dit jaar nog een tweede dungeon verwachten, maar daarover is nog niks bekend.

Verder mogen er vier nieuwe legendarische wapens verwacht worden en twee terugkerende. Ook voegt Bungie nog één exotisch wapen toe, samen met een accessoire. Voor spelers en liefhebbers van de Glaive is er ook goed nieuws, want het nieuwe seizoen brengt buffs aan het wapen naargelang een verhaal dat ‘fenomenaal’ is. Verwacht dus een nieuwe questlijn wat dat betreft.