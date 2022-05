Unreal Engine 5 is een populaire toolkit voor modders en YouTubers en onlangs zien we steeds meer video’s langskomen van hoe bepaalde games eruit zouden zien in het laatste stukje techniek van Epic Games. Zo passeerden onder meer Grand Theft Auto: San Andreas, Need for Speed: Hot Pursuit 3 en Cyberpunk 2077 de revue.

De YouTuber Enfant Terrible was verantwoordelijk voor de laatstgenoemde en nu heeft hij/zij een ander project op zich genomen. De creatieveling heeft namelijk zijn visie van het onlangs uitgestelde Starfield losgelaten op Unreal Engine 5. Enfant Terrible maakte hiervoor gebruik van stukken concept art en de teaser trailer.

Bekijk de video hieronder.