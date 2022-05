CD Projekt RED werkt nog steeds hard aan een uitbreiding voor Cyberpunk 2077 en tevens is een nieuwe titel in de Witcher-franchise in (pre-)productie, voor de laatstgenoemde zal de Poolse studio overstappen naar Unreal Engine 5. Voor Cyberpunk 2077 zal men gebruik blijven maken van hun eigen in-house RED Engine en het ziet er niet naar uit dat CD Projekt RED de game gaat porten naar Unreal Engine 5.

Toch zijn een aantal mensen nieuwsgierig naar hoe de cyberpunk titel er uit zou zien in het laatste stukje techniek van Epic Games. Met name de YouTuber Enfant Terrible was hier benieuwd naar en besloot daarom zelf maar een ‘port’ van Cyberpunk 2077 in Unreal Engine 5 in elkaar te zetten. Dat resulteerde in de onderstaande trailer, die er buitengewoon gelikt uitziet; van de belichting tot aan de indrukwekkende gezichtsanimaties.

Je kunt de fan-made trailer hieronder bekijken.