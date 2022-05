Hogwarts Legacy verschijnt later dit jaar en als je de game op de PlayStation 5 gaat spelen, dan krijg je de beschikking over een tweetal grafische modi. Zo heb je de opties ‘Fidelity’ en ‘Performance’. De eerste laat je de game in een strakke 4K resolutie spelen, maar het is niet helemaal duidelijk wat de framerate dan is.

Speel je de game op de Performance modus, dan geniet je van een hogere framerate. Ook daarvan is niet bekend hoe hoog de framerate dan precies ligt, maar als we een beetje van het gebruikelijke uitgaan zal het in Performance op 60fps liggen. In Fidelity dan 30fps of misschien iets hoger.

Verder heeft de ontwikkelaar laten weten dat de game gebruikmaakt van de Tempest 3D AudioTech, waardoor de geluidservaring nóg beter zal moeten zijn. Of in de woorden van Chandler Wood, community manager bij de ontwikkelaar:

“Hear the crackle of fire as you cast Incendio, potions bubbling in cauldrons, and the uniquely detailed soundscapes of each environment to really make you feel present. And if you play without headphones, you’ll be treated to additional immersive sounds through the DualSense controller speaker, like the soft flap of a Hippogriff’s wings and effects of each spell you cast.”