Het nieuwe seizoen in Destiny 2, Season of the Haunted, is live gegaan en daar hoort natuurlijk een trailer bij om meer te laten zien. De update die het nieuwe seizoen aan de game heeft toegevoegd is gisterenavond uitgerold en iedereen kan nu met nieuwe uitdagingen, quests en meer aan de slag.

In het nieuwe seizoen speelt de Leviathan een belangrijke rol, die terug is gekomen om contact te maken met het Pyramideschip bij de maan. Als gevolg hiervan ontwaken nachtmerries uit het verleden waar je als speler mee geconfronteerd wordt.

Verder bevat het nieuwe seizoen de volgende punten: