Hello Games liet in februari dit jaar weten dat No Man’s Sky ook naar de Nintendo Switch zou komen en wel deze zomer. Er is daarna echter weinig tot niets vernomen van de game voor het platform van Nintendo, waardoor de indruk ontstond dat het spel zijn ‘release window’ niet zou halen. Dit lijkt niet het geval te zijn.

De ontwikkelaar heeft laten weten dat een gedeelte van hun team druk bezig is om de laatste hand te leggen aan de Switch-versie van No Man’s Sky.

“In the background, the rest of our small team have been hard at work putting the finishing touches to, among other things, the Nintendo Switch version and some large upcoming updates.”

Aangezien het de bedoeling is dat het spel van Hello Games in de zomer op de hybride console van Nintendo verschijnt, lijkt het er niet op dat de window niet gehaald wordt. Vooralsnog kunnen Switch-bezitters dus deze zomer ook aan de slag met No Man’s Sky, alleen wanneer precies is nog afwachten.