Nu CD Projekt RED de zaken na de desastreuze lancering van Cyberpunk 2077 weer min of meer op orde heeft, wordt er vooruit gekeken. Zo kon je gisteren al lezen dat de nieuwe The Witcher in pre-productie fase verkeert en ook wordt er inmiddels aan de eerste grote uitbreiding voor Cyberpunk 2077 gewerkt. Waarvan inmiddels de eerste details zijn gelekt.

Deze uitbreiding heeft voor nu de grootste focus van de ontwikkelaar. CD Projekt RED gaf namelijk in een presentatie aan dat een groot deel van de ontwikkelcapaciteit op de uitbreiding van de game is gezet. De uitbreiding is al langer in de maak, maar viel onder een klein team omdat het merendeel van het personeel bezig was om de Cyberpunk 2077 problemen op te lossen.

Nu dat min of meer achter ons ligt, is er meer capaciteit beschikbaar voor de uitbreiding. Oftewel, de ontwikkeling gaat nu op volle kracht. De verwachting is dat de expansie in 2023 uitkomt, maar een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt.