Battlefield 2042 heeft nu niet direct het beste parcours doorlopen sinds de launch in 2021. De game werd erg matig ontvangen door de meeste spelers en het spelersaantal daalt zienderogen. Het slechte nieuws blijft zich echter opstapelen: de Hazard Modus wordt niet langer ondersteund door de tanende populariteit en het laatste nieuws over Season 1 is nu ook niet echt wat de spelers wilden horen.

Op de EA Forums werd namelijk door Battlefield community manager Straatford87 bevestigd dat Season 1 slechts één nieuwe map zal krijgen. Wat karig als je het ons vraagt.

Er is gelukkig ook ietwat beter nieuws, want tegelijk werd ook aangekondigd dat de klassieke wapens in Battlefield Portal naar All-Out Warfare zullen komen. Wanneer dit precies zal gebeuren, staat echter nog niet vast.