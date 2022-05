Vorig jaar kondigde Square Enix ter ere van het 35-jarig bestaan van Dragon Quest een spin-off genaamd Dragon Quest Treasures aan. Sinds die aankondiging is het erg stil gebleven, maar nu heeft de studio weer eens een nieuwe trailer van de game getoond. Die kun je hieronder bekijken.

Er is nog erg weinig bekend over Dragon Quest Treasures. We weten dat Erik en Mia uit Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age een rol spelen en op zoek gaan naar een schat. Verdere details ontbreken nog, al hebben we dus wel met een echte spin-off te maken in plaats van een traditionele Dragon Quest-game.

Het is ook nog onduidelijk wanneer Dragon Quest Treasures moet verschijnen en voor welke platformen. Mogelijk gaan we daar snel achter komen, want Square Enix heeft al wel laten weten dat er ergens in juni meer informatie over de spin-off wordt bekendgemaakt.