De Tokyo Game Show van dit jaar is inmiddels van start gegaan en tig ontwikkelaars en uitgevers zullen laten zien waar zij mee bezig zijn. Zo ook Square Enix, die met veel titels op de beurs staat. Eén hiervan is Dragon Quest Treasures, die zich opnieuw laat zien door middel van een nieuwe trailer.

In de trailer zien we Erik en zijn zus Mia voorbij komen, die maar wat graag op avontuur gaan. Het is voor beiden een droom die al gauw werkelijkheid wordt wanneer zij twee vreemde wezens genaamd Porcus en Purrsula ontmoeten, die hen meenemen naar Draconia. Dit magische land zit vol met schatten, maar er zijn natuurlijk andere kapers – letterlijk in dit geval – op de kust die ook van goud houden.

De trailer hieronder is volledig in het Japans, maar het geeft wel een goede indruk van wat je kan verwachten van Dragon Quest Treasures.