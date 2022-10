Je zou zeggen dat Square Enix al genoeg heeft uitgebracht dit jaar, maar we zijn er nog niet. Dragon Quest Treasures wordt een spin-off binnen het Dragon Quest-universum, waarin we de jonge versies van Mia en Erik volgen, bekend van het uitstekende Dragon Quest XI. Hoewel de onderstaande video volledig Japans is, valt er wel het een en ander uit op te maken.

Zo zien we dat deze spin-off afstapt van de bekende turn-based gameplay en meer als een actie-RPG zal spelen. Waar Mia in de video een kasteel verkent, zien we Erik daarentegen wat verder door de grote open wereld lopen. Het broer en zus team maakt daarnaast gebruik van de diverse vaardigheden van de monsters in hun team.

Dragon Quest Treasures verschijnt op 9 december aanstaande exclusief voor de Nintendo Switch.