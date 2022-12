De nieuwste spin-off binnen het Dragon Quest-universum heeft vandaag zijn weg naar de Nintendo Switch gevonden. Voordat je als Dragon Quest-fan naar de winkel sprint om de game in huis te halen, loont het wel om te weten met wat voor game je te maken hebt. In de onderstaande trailer krijg je een duidelijk beeld van wat voor game Dragon Quest Treasures nu precies is.

In de veertien minuten durende video zien we in ieder geval dat de combat realtime is in tegenstelling tot turn-based, wat je normaal gesproken verwacht in een Dragon Quest-game. Ook kan je monsters rekruteren om jou te helpen. Voor de rest ziet het er in ieder geval uit als een titel die perfect in het Dragon Quest-universum past.

Dragon Quest Treasures is nu verkrijgbaar, exclusief voor de Nintendo Switch.