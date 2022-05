Gotham Knights – WB Games Montréals Batmangame zonder Batman – werd oorspronkelijk aangekondigd voor zowel de huidige als de vorige generatie consoles. Zo kon iedereen samen genieten van de nieuwste avonturen van de vleermuisfamilie. Ondertussen zijn de last-gen edities van Gotham Knights echter zonder pardon in de prullenbak gekieperd.

Bij een recente AMA – georganiseerd op de officiële Discordpagina van de game – heeft executive producer Fleur Marty nu wat meer uitleg verschaft bij deze voor sommige gamers betreurenswaardige beslissing. Verwacht geen verrassingen: de ontwikkelaar wilde zoals we reeds vermoedden een grootse topervaring op de huidige generatie consoles garanderen.

“When considering the scale and scope of Gotham Knights we had to prioritize and focus our efforts to deliver the game at a satisfying level of quality for current gen. We totally understand that this is upsetting to players who don’t own a current gen console yet, and believe me we really didn’t make this decision lightly, but, in the end, we wanted to focus on delivering a game we are truly proud of.”