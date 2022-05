Vorige week dook er een gerucht op dat de PlayStation 4- en Xbox One-versie van Gotham Knights was geschrapt. Nu heeft Warner Bros. Games officieel bekendgemaakt dat dit inderdaad het geval is.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Gotham Knights al in 2021 zou verschijnen. De game werd echter uitgesteld naar 2022, omdat WB Games Montréal gamers de best mogelijke ervaring wil voorschotelen en hier was meer tijd voor nodig.

De ontwikkelaar laat nu weten dat diezelfde ‘best mogelijke ervaring’ alleen gerealiseerd kan worden met de kracht van de huidige generatie consoles. De last-gen versies zijn daarom geannuleerd.

“Please note, to provide players with the best possible gameplay experience, the game will release on PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC and will not be available for PlayStation 4 or Xbox One consoles.”